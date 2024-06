Nyitókép: Facebook

„30-40 000 ember. Aki jár koncertre, meccsre, az egyetért, ettől a tömegtől biztosan nem remegtek meg a Karmelita falai. Meleg is volt, korán is volt, illetve az érettségi bankettek és az 50 éves osztálytalálkozók is tízezreket nem engedtek oda a térre.

Minden áradás elvonul egyszer,

és a dolgok mindig visszakerülnek a helyükre.”