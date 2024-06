Drága budapestiek, jó reggelt! Ha ma át tetszenek látni Karácsonyon, akkor nyernek egy kompetens főpolgármestert

Aztán eldőlhet (végre!), hogy mi marad abból az ellenzékből, amely az elmúlt tizennégy évben ellenzéki polgártársainknak kizárólag kudarcokat és érvénytelen politikát kínált. Eldől, mennyi népszerűséget lehet a hazád nyílt sanyargatásával és zsarolásával szerezni. Ez az álláspont 2019-ben még hat 26 százalékot és hat képviselőt ért, de az ellenzékieknek az ezt képviselőknél azóta már a gyakorló elmeháborodottak is szimpatikusabbak –

maga lenne a dollárcsoda, ha összesen egy mandátumnál többet tudnának azok, akik ma névleg közös hazánk megbüntetéséről prédikálnak, s az Európai Bizottság tökéletesen átlátszó és a lengyel pénzek felszabadítása óta már nem is titkolt politikai zsarolásához asszisztálnak.

Ahogy a dolog most kinéz, Dobrev Klára a Magyarország-ellenes magyarok lehatodolódott nagykoalíciójának egyetlen képviselőjeként kullog majd vissza Strasbourgba, s ebben is lehet szava minden magyar választópolgárnak, fideszesnek és ellenzékinek egyaránt. Magyarország legidegesítőbb és legfeleslegesebb politikusait egy életre kiradírozhatjuk a közéletből. De vasárnap az is megméretik, kit darál be teljesen Magyar Péter, és marad-e bármiféle mozgástere Magyarországon az összetett mondatokban fogalmazni képes, konstruktív ellenzékiségnek – Ungár Péternek, Toroczkai Lászlónak, a Második Reformkor fiataljainak.

Aztán az is elválik, mennyit ér majd valójában, hype nélkül, a legközelebbi, kormánybuktatónak hazudható választástól két évre a Magyar Péter nevű idegbajos krokodilpreparátum.

Ezzel egyetemben az is eldől, hogy az Európai Parlamentben milyen arányban lesznek jelen józan, pragmatikus emberek és az ideológiák foglyai, s ehhez mit tesznek hozzá a magyarok. Ez nem egyszerűen csak a háború és béke önmagában is ólomsúlyú kérdéséről szól, hanem nemes egyszerűséggel mindenről: Andrej Babištól Robert Ficón át az Osztrák Szabadságpártig, Giorgia Meloniig vagy épp a Fideszig minden frakcióban és azon kívül is vannak a valósággal számot vető, politikájukat ahhoz igazító politikusok. És vannak olyanok, akik az alattuk kavargó geopolitikai, hatalompolitikai és gazdasági valóságtól függetlenül is csak a paneljeiket tudják hajtogatni: inkább a halál, mint Putyin legeslegkisebb részgyőzelme, inkább a gazdasági lecsúszás, mint egy genderzáradék nélküli kereskedelmi egyezmény, s inkább az európai jólét vége, mint a kimaradás az Egyesült Államok és Kína hidegháborújából.

No meg – csak semmi nyomás! – az is elválik, mi lesz az európai politikában a magyar jobboldallal:

akinek feleannyi képviselője van, mint Meloninak, annak a vele való egyezkedésben kevesebb lesz az érve, mint akinek kétharmadannyi.