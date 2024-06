Az elemző reagált Magyar Péter mai bejelentésére: Ez egy morbid szerelemházasság

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

A Mandiner hétfőn rávilágított arra, hogy a június 9-i európai parlamenti választáson induló Magyar az egyik ismerősének 2023 nyarán még azt írta, hogy

képviselőként elég két hetet kint lenni, és a EP-képviselőség a legnagyobb „kamuállás” a világon havi 20 ezer euróért.

Politikai színrelépését követően pedig Magyar Péter többször is azt mondta, ha be is jut listán az Európai Parlamentbe, nem veszi fel a mandátumát,

egy héttel a választásokat követően viszont már arról szavaztatta a követőit, hogy bevállalja-e a havi 20 ezer eurós „kamuállást”.

A listavezető pro érvekkel próbálta győzködni a szavazóit arról, miért lenne mégis jó, ha így tenne. Aligha történt meglepetés: lelkes követőinek 75 százaléka szerint elmehet Brüsszelbe Magyar Péter. Kedden az is kiderült, hogy az Európai Néppárt felvette a tagjai közé a TISZA Pártot. Magyar azóta bejelentette a Facebook-oldalán, hogy felveszi az európai parlamenti mandátumát.

Magyar Péter a Néppártban: összenő,ami összetartozik”

– írta a Facebook-oldalán Szánthó Miklós. „Az Európai Néppárt az elmúlt 15-20 évben folyamatosan balra tolódott, de azt is mondhatnánk, hogy a progresszív mainstream egyszerűen felzabálta az egykoron kereszténydemokrata erőt, melyben utolsó hírmondónak (eddig) a KDNP maradt” – fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója.

„Az EPP folyamatosan adta fel pozícióit elvi és politikai ügyekben, s nem sokban különbözik mára a szocialista vagy liberális pártoktól: család helyett gender, szuverén államok helyett föderalizmus, nemzetek helyett migráció - s legfőképpen: béke helyett háború” – írta Szánthó Miklós.

Ez egy morbid, de a maga abszurditásában érthető szerelemházasság: similis simili gaudet”

– zárta bejegyzését az Alapjogokért Központ főigazgatója.

