Veszélyes gondolat terjed Európában: Háború? Miért ne?!

Moderátorként Gallai Sándor, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának vezetője többször is idézett az alkotásból, amire Navracsics Tibor mellett Osztovits András egyetemi tanár, a kötet szerkesztője reflektált. A tárcavezetőhöz egyébként különösen is közel áll ez a könyv: mint elárulta, 1996-ban olvasta, és ez határozta meg a gondolkodását az európai integrációról, és ezért mondja magáról, hogy ő szuverenista és föderalista is – ebből számos politikai vitája származik.

A könyvben szerepel egy olyan állítás, hogy senki sem lép majd ki az Európai Unióból, ám azóta tudjuk, hogy Nagy-Britannia így döntött – igaz, a kerekasztal-beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy ez nagy hiba volt.

Konszenzus van arról, hogy a Brexit elhibázott lépés volt. Az Európai Unió is rosszul járt, mert erőteljesebben befolyásolja a német-francia együttműködés – ami Magyarországnak is hátrányos –, és a britek is veszítettek, hiszen kereskedelmileg és politikailag sem tudnak nyugvópontra jutni a kilépés óta

– fogalmazott Navracsics Tibor.

Osztovits András hozzátette, a britek amiatt is gyötrődnek gazdaságilag, mert nem találták meg az EU helyettesét. Nézői kérdésre reagálva ő úgy vélte, emiatt, valamint a felnövekvő generáció politikai értelemben vett megjelenése okán idővel akár vissza is térhetnek a britek az Európai Unióba, ám a miniszter ezt intézményi szinten nem tudja elképzelni, legfeljebb azt, hogy részei lesznek az Európai Gazdasági Térségnek, ahogyan például Norvégia.

Forrás: MCC/Gyurkovits Tamas

A beszélgetés során kitértek arra is a résztvevők, hogy nem hisznek az Európai Egyesült Államokban, valamint szóba került a Nyugat-Balkán integrációja is. Osztovits András szerint történelmi jóvátétel lenne az országok EU-s csatlakozása, de van ennek gazdasági és politikai vonatkozása is, hiszen, ha ezt az űrt nem az Unió tölti be, akkor majd megteszi más – szavait bólogatva fogadta a miniszter is.

Az európai integráció békeprojekt, azért jött létre, hogy stabilizálja a kontinenst. Ha a nyugat-balkáni országokat nem vesszük fel sürgősen, majd mások magukhoz láncolják: az oroszok, a kínaiak, a törökök, vannak bőven jelentkezők. Ha Ukrajna felvételén gondolkozik az Európai Bizottság, akkor a balkáni országok ügye nem is lehet kérdés

– jelentette ki Navracsics Tibor, akit az eseményt követően az uniós források megszerzéséről és a Lengyelországgal történtekről is kérdeztük.