„Az értékek teljes felhígulása magában foglalja a valódi teljesítmény teljes eljelentéktelenedését is. A szép most már a csúnya lesz, a rossz most már jó lesz, a bűn pedig büntetlen marad, de persze csak ha szektába tartozó személyt érinti a dolog. Tiszta Orwell. Visszatérve pedig a mostani botrányra. Minden tiszteletem mellett, elismerve Nádas Péter írói nagyságát, azt azért nehéz lenne elfelejteni, hogy Nádas egy alkalmat sem hagyott volna ki az elmúlt években, hogy időről időre belerúgjon a woke őrület ellen sokszor egyedül harcoló Orbán-kormányba. Vagy magába a miniszterelnökbe is.

Csak néhány idézet tőle. »Kelet-Európai maffiaként működik a Fidesz« – mondta 2022-ben a Neue Zürcher Zeitungnak. »Orbán csodálja az erőt. Orbán egy félelemmel teli ember, aki „mindentől fél, akárcsak Putyin« – mondta egy másik német lapnak. »Nem tudta meghatározni, hol vannak a határok, hol a határ a jobboldal és a fasiszták között. Miután a mai napig lebegteti, a csőcselék beáramlott abba a politikai rendszerbe, amelyet felépített, és soha többé nem tudja megvédeni magát a csőcseléktől« – beszélt a fideszesekről a Magyar Narancsnak jó pár évvel ezelőtt.

Sajnos visszanyalt a fagyi.

Kedves Nádas Úr! Az »előkelő« német barátai most csúnyán elbántak Önnel. Sajnos már elmúlt az a világ, amikor elég volt tehetséges magyar írónak lenni – na meg utálni hangosan Orbán Viktort – ahhoz, hogy elismerjék munkásságát nyugaton. Ennél most már több kell: vagy afrikai bevándorlónak, vagy transzneműnek, esetleg nembinárisnak kell lenni.

Változnak az idők.”