Szinte megsemmisült az ellenzék a magyar vidéken

Gyurcsány emberei

A Magyar Nemzet rávilágít: a DK, az MSZP és a Párbeszéd közösen állított EP-listát, és Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester mögé is együtt álltak be, így a fővárosi lista is közös, országosan viszont több helyen is külön utakon járnak. Ennek következménye,

hogy a Gyurcsány-párt az egyetlen, amely mind a 19 vármegyében listát tudott állítani,

az MSZP esetében ez csak 14 helyen sikerült, míg a Párbeszéd teljesen elbukott, egyetlen vármegyében sem tudták a listaállítást megoldani.

A DK Budapesten önállóan sehol nem állít polgármesterjelöltet, szövetségben is csak 20 kerületben, a megyei jogú városokban pedig összesen 14 településen. Országosan Gyurcsányék 19 polgármesterjelöltet adnak önállóan. A szocialisták nyolc polgármestert ajánlanak önállóan az országban, ebből Budapesten egyet,

megyei jogú városban viszont egyet sem sikerült indítaniuk.

Az alig egyszázalékos Párbeszéd országos szinten teljesen kudarcot vallott, összesen három helyi önkormányzati jelöltet állítanak önállóan az egész országban, vármegyei listájuk nincs, polgármesterjelöltjük is csak egy – jegyzi meg a Magyar Nemzet.

Mi Hazánk

Mi Hazánk elég sikeresnek mondható, ugyanis összesen 2571 helyi önkormányzati jelöltet állítanak, minden vármegyében lesz listájuk,

saját főpolgármester-jelöltet is adnak, illetve húsz kerületben indítanak polgármesterjelöltet önállóan.

Momentum

Ami a Momentumot illeti, nem jelöltek főpolgármestert, és csupán 11 momentumos polgármesterjelölt neve szerepel majd a szavazólapokon, ebből három Budapesten. A 19 vármegyéből 17-ben állít listát a párt, országosan 319 helyi önkormányzati képviselői helyet céloztak meg.

LMP

Az LMP Vitézy Dávid személyében állított ugyan főpolgármester-jelöltet,

de önállóan csak öt polgármesterjelöltet indítanak, ebből hármat Budapesten.

A zöldpárt mindössze hét vármegyei listát tudott állítani, és a fővárosban is csak szövetségeseivel együttműködve indul.

Jobbik

A Jobbik a baloldali kitérő után most ismét önállóan próbál települési pozíciókhoz jutni.

Brenner Koloman, a párt főpolgármester-jelöltje végül visszalépett,

így a fővárosban a 23 kerületben mindössze két polgármesterjelölttel próbálkoznak, de országosan is csak öt ilyen posztot céloztak meg. Vármegyei szinten csak négy listát tudtak összehozni, 29 vármegyei jelölttel, országosan pedig mindössze 121 önálló jelöltet állítanak – magyarázza a Magyar Nemzet.

Második Reformkor

A portál emlékeztet: az EP-választásokra ugyan összegyűlt a húszezer aláírás Vonáéknak, ám a Második Reformkor az önkormányzati választásokon gyakorlatilag nem is vesz részt.

Budapesten egyetlen szavazólapon sem szerepel majd a nevük,

egy vármegyei listát állítanak, összesen öt önkormányzati jelöléssel.

Mindenki Magyarországa

Márki-Zay Péter országosan mindössze 23 helyi önkormányzati jelöltet tudott állítani önállóan. Vármegyei listáinak száma egy, illetve öt vármegyei jelöltje van a pártnak. Mindössze két polgármesterjelöltet adnak, ebből egyet meglepő módon Budapesten.

Tisza Párt

A Magyar Péter vezette Tisza Párt a helyhatósági választáson összesen 19 jelöltet állít, és négy budapesti polgármesterjelölttel tudott előrukkolni,

vármegyei listája pedig sincs.

MKKP

A viccpárt vidéken egyetlen vármegyei listát tudott állítani, és mindössze kilenc polgármesterjelöltet ad, közülük ötöt a fővárosban.

Jakabék

A Magyar Nemzet kifejti: Jakab Péter pártja végül húszezer érvényes ajánlást sem tudott leadni az EP-választásra, így nem csoda, hogy Jakabék csak két vármegyei listát állítottak és mindössze 17 polgármesterjelöltet indítanak.