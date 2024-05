Nagy Márton kiakadt: A jegybank nem képes az együttműködésre

Nyitókép: Fotó: MTI/Mónus Márton

„A kormány szerint az önmagában nem probléma, hogy valaki a versenyképességi stratégiát elemzi. Azonban napjainkban már mindenkinek van telefonja, és azt fel lehet emelni” – szögezte le a témával kapcsolatban az Indexnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt időben több ponton is nézeteltérése volt a tárcának és a jegybanknak.

Az Index azt írta,

a tárcavezető szerint az emberek joggal hitték, hogy a jegybank és a Nemzetgazdasági Minisztérium kapcsolata konszolidálódott, és a szakemberek a háttérben érvekkel alátámasztva megbeszélik szakmai ellentéteiket.

Nem pedig kidobják egyből a piacra, nyilvánosan. Ráadásul rendszeresek az egyeztetések a két intézmény között” – mondta.

Majd Nagy Márton kiemelte: „Ezek szerint a jegybank nem képes az együttműködésre, hiába kerestük erre a lehetőséget. Úgy látjuk, ott olyan viselkedés uralkodik, ami alapvetően arról szól, hogy a Magyar Nemzeti Bank a médiában üzenget. Hét évig szolgáltam a jegybankban az elnök úr mellett, összesen pedig tizennyolcat. Azt gondoljuk, ez a hangnem, ami a napjainkban ott uralkodik, méltatlan az intézményhez. Ennek a felelőssége pedig a jegybank vezetőségét terheli.”

Nagy Márton azt is hangsúlyozta:

a kormány hitt abban, hogy a jegybank és a tárca közötti kapcsolatot egy konszolidáltabb és előremutató útra terelik.

Szem előtt tartva a nemzetgazdaság érdekeit, őszintén törekedtünk a monetáris és fiskális politika közötti kapcsolat javítására, még válságos időkben is. Nekünk is van véleményünk a jegybank működéséről. Nem értünk egyet például a kamatpolitikával vagy az eszköztár működtetésével – köztük a Diszkont Kincstárjeggyel –, azonban mégsem kürtöljük tele a médiát kritikai észrevételeinkkel. Kellő alázattal végezzük munkánkat a minisztériumban, és ezt a beosztottjaimtól is elvárom” – nyilatkozta az Indexnek Nagy Márton.