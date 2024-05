Medgyessy: Szlovákia uniós csatlakozás utáni fejlődéséhez képest Magyarországnak szégyenkeznie kell (VIDEÓ)

Nyitókép: képernyőmentés / Szabad Európa

Medgyessy Péter, egykori baloldali miniszterelnök volt a Szabad Európa vendége. Az ex-miniszterelnök szerint régebben is voltak árkok a hazai pólusok között, de nem annyira mélyek, mint manapság, s mint mondta: ők azon igyekeztek, hogy betemessék azokat.

Uniós népszavazás

Medgyessy elárulta: egy percig sem félt attól, hogy esetleg ne lenne meg az uniós csatlakozási népszavazás. „Egyrészt mértük is a közvéleményt, másrészt pedig láttam, éreztem és tudtam, hogy Magyarország boldog, hogyha egy olyan közösséghez tartozik, akik nyertesek.

Nekünk a történelem során mindig voltak olyan gondjaink, hogy a vesztesekhez csapódtunk”

– fogalmazott.

A volt miniszterelnök szerint az EU-ban töltött elmúlt húsz évünkkel jól és rosszul is sáfárkodtunk egyaránt. Úgy véli, messze nem tartanánk itt, ha azok a források nem jönnek az Unióból, amelyek segítettek a felzárkózást és a fejlődést. Ugyanakkor szerinte sokkal jobban és koncentráltabban is lehetett volna használni ezeket a pénzeket.

Mint fogalmaz: a hosszútávú érdekek figyelembevétele helyett „nagyon sokszor elcsúsztunk a napi érdekek felé”. S mivel ebben a húsz évben az Orbán-kormánynak jelentős szerep jutott, így a kritikái és a dicséretei szükségképpen egyaránt érintik a jelenlegi kormányzást.

„A jelenlegi kormányzás, úgy hiszem, nem igazán mérte fel, mekkora lehetőséget kínál az Unió, hanem pillanatnyi érdekek és politikai haszonszerzés szempontjából osztották a pénzeket” – jegyezte meg.

Természetesek a viták

Medgyessy szerint természetes dolog, hogy az EU-ban vannak viták,

mint mondta, ő sem ért egyet minden döntéssel, amit a kinti bürokrácia vagy politika határoz meg.

Hozzátette: nem érti a mostani, napi csatározások miért szolgálják Magyarország hosszútávú érdekeit, hiszen ezek miatt nem jönnek a források. Szerinte ezek a viták nem mehetnének Magyarország jólétének a rovására. Medgyessy azt is kiemelte, hogy szerinte Írország, Spanyolország vagy Szlovákia uniós csatlakozás utáni fejlődéséhez képest Magyarországnak szégyenkeznie kell.

A volt miniszterelnök az euró bevezetésének kérdéséről elmondta:

jó ideig nem lesz még Magyarországon euró.

„Egy autokráciába hajló kormányzás szükségképpen nem szereti, ha fegyelmezik, az euró pedig szükségképpen fegyelmez, mert bizonyos korlátok között lehet csak mozogni. Emiatt, azt hiszem, van egy fenntartása a kormányzatnak az euró bevezetésével szemben is, ezért nem keres céldátumot” – magyarázta, hozzátéve, hogy amit ő elképzelt Európáról és az Unióról, az egy szorosabb együttműködés.

A mentalitás

Medgyessy úgy véli, az EU akkori tagságának meg kellett emésztenie az akkori új tagállamok csatlakozását, hiszen – mint fogalmaz – a 2004-ben újonnan csatlakozó tíz ország nagyon eltérő fejlettségű volt, ebből következően nem is mindenben felelt meg az európai uniós elvárásoknak.

A mentalitásról, a gondolkodásról, a morálról kiderült, hogy valójában még elég messze vannak”

– szögezte le.

Orbánnak igaza volt

Medgyessy Péter úgy véli – noha kiemeli, hogy nem mondható a mostani kormány barátjának –, hogy

bizonyos kérdésekben Orbánnak igaza volt.

„Azt a fajta rohamszerű migrációt, ami megindult 2015-ben, nem tudta megemészteni Európa” – mondta. Hozzátette: ez az ügy azóta sem lett rendesen kitárgyalva az Unióban.

Ugyanakkor szerinte „Orbán Viktor mérhetetlenül erőszakosan és nyíltan durván vitatkozik az EU-val, ami kontraproduktív”.

HUXIT

Medgyessy arra is kitért, hogy ha ma lenne az EU-s népszavazás, szerinte a magyarok – a kételyek és problémák ellenére is – ma is a csatlakozás mellett döntenének, minimum 2/3-os többséggel. Szerinte a HUXIT-nak nincs semmiféle esélye.

Szerintem ennél okosabb Orbán.

Ő minden teret ki akar használni arra, hogy a saját érdekeit érvényesítse. Akár még a zsarolásig is elmenne, de a HUXIT-ig nem. Érdekek alapján végig gondolja, és pontosan látja, hogy Magyarország érdeke az, hogy mi az Unió tagjaként sikeresek legyünk. Az egy dolog, hogy ő merre akarja vinni magát, és az EU merre engedi magát vinni” – magyarázta, majd hozzátette: az euroszkepticizmus lassan teljesen vissza fog szorulni.