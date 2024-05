Magyar Péter woke-hívőket küldene Brüsszelbe képviselőnek

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Munkatársunktól

Egymás után derül ki Magyar Péter európai parlamenti (EP) és önkormányzati képviselőjelöltjeiről, hogy olyan szélsőbaloldali eszmékben hisznek, mint az LMBTQ-ideológia, a migráción alapuló társadalom. A Tisza Párt európai parlamenti listájának több helyezettjéről is olyan felvételek kerültek elő az elmúlt hetekben, amelyek szerint a genderelmélettel és egyéb woke-ideológiával szimpatizálnak, s mandátumot szerezve feltehetően Brüsszelben is ezt a világnézetet képviselnék. A 11. helyen szereplő Bujdosó Andrea néhány éve például szivárványkarikás ideiglenes profilképet állított be a Facebook-oldalán. A Linkdedin profiljából pedig az is kiderül, hogy mélyebben tanulmányozhatta a woke ideológiát, hiszen még azt is kiírta, hogy milyen személyes névmásokkal illethető. A Magyar EP-listájának 6. helyén szereplő Gerzsenyi Gabriella pedig az Instagram-oldalán küldött szivárványos üzenetet a követőinek, ahol egy tavaly feltöltött képen a gendermozgalmat szimbolizáló színű felsőben pózolt.

A rezsicsökkentés ellenségei

Gerzsenyi a Facebook-oldalán a migránspárti nézeteinek is hangot adott: „Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom. (...) Egyenjogúként elfogadom a feketéket, zsidókat, melegeket. Vannak közöttük barátaim. Talán ez baloldaliság” – írta a 2022-es bejegyzésében. Magyarék előbbre sorolt jelöltje egy másik, Brüsszelt méltató bejegyzésében egyenesen unalmasnak nevezte a homogén közösségeket, a „sokszínűség és sokféleség” jegyében.

Figyelemreméltó, hogy Gerzsenyi Gabriella egy további sokat vitatott baloldali programpontot is átvett azzal, hogy ellenzi a rezsicsökkentést. Saját elmondása szerint korábban, az Európai Bizottság tisztségviselőjeként éveken keresztül fúrta a magyarok tömegeinek fontos könnyebbséget jelentő intézkedést.

Régi balos káderek

A Tisza Párt fővárosi és EP-jelöltjei mellett számos baloldali szereplő tűnt fel Magyar Péter körül, a mozgalomtól kezdve a háttérembereken át az önjelölt segítőkig. Így például Magyar még az ügyvédjének is egy régi baloldali figurát, Bárándy Pétert, a Medgyessy-kabinet egykori igazságügyi miniszterét választotta. Láng Balázs személyében egy másik régi balos káder is bekapcsolódott a kampányolás kommunikációs háttérfeladataiba, s a mozgósítást is magára vállalta. Láng néhány évvel ezelőtt még Márki-Zay Péterért rajongott, 2019-ben pedig az MSZP kampányának egyik kulcsembereként dolgozott. A 2006–2008 között, vagyis Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kommunikációs és PR-igazgatója volt.

Magyar mögött felbukkant Szabó Bálint is, az egykor a szocialisták színeiben tevékenykedő botránypolitikus, Pankotai Lili, a trágár tinédzser aktivista, a kormányellenes tüntetésekre szinte haza járó Nagy Ervin színész pedig egyenesen a harcostársává lépett elő. A lista még hosszan folytatható lenne, de az említett személyeknél is a dollárbaloldal embereként pozicionálja Magyarékat, hogy a Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos kör több szálon is feltűnt a hátterükben. Emlékezetes: a 2022-es választás előtt a DatAdat-cégcsoport az egyesült baloldal digitális kampányáért volt felelős, a guruló dollároknak is a legnagyobb haszonélvezője volt. Közvetetten és közvetlenül több mint 1,8 milliárd forintnyi dollárt zsebeltek be, és lényegében az egész baloldal 2022-es kampányát ők bonyolították le.

A saját jelöltje sem tartja sokra

Visszakanyarodva Magyar Péter jelöltjeihez, azt is érdemes felidézni, hogy egyikük a minap még egy bűncselekmény-gyanús ügy miatt is reflektorfénybe került. A Tisza Párt fővárosi listájának második helyén álló Ordas Eszter és társai 2020 nyarán egy menetrend szerinti hajóüzemeltetés tárgyában kiírt BKV-tendert igyekeztek megcsapolni. A négy összehangolt pályázat beadásával próbálkozó kartellezők azonban hamar lebuktak. A Gazdasági és Versenyhivatal (GVH) vizsgálata során a gyanúba keveredett cégek vezetői beismerő vallomást tettek, a rájuk kiszabott büntetés mértéke pedig összesen 16,5 millió forintra rúgott.

Magyarék fővárosi listájának 5. helyezettje Barna Judit Annamária pedig pont az őszinteségével keltett kellemetlen figyelmet a sajátjainak. Ugyanis mint kiderült: a jelöltség megszerzése előtt alig néhány héttel még baromnak és nárcisztikus idiótának nevezte Magyart. Stumpf András újságíró Varga Juditnak a házasságban átélt bántalmazásáról szóló beszámolóját elemezte egy Facebook-bejegyzésben, amely alatt Barna gyomorforgatónak aposztrofálta a Magyar Péternek tulajdonított verbális abúzust.