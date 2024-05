Nyitókép: Képernyőkép/Magyar Nemzet

„A szocik hajdan volt nagyasszonya most is tevékenyen kiveszi a részét a most már hivatalosan is Gyurcsány-formációvá váló balos tömörülés kampányából. Szokásos helyén, a Népszavában ismét csillogtatta páratlan humorérzékét és utánozhatatlan írói kvalitásait. Ezúttal is a kormány oroszokhoz való viszonya volt a téma, szóba került Szijjártó Péter és Lavrov is. Legfőképpen a baloldal legfrissebb témájár, a külügy szervereit ért hackertámadásra hegyezte ki a szövegét és vont le finoman szólva téves konzekvenciákat. Lássuk, mit írt Ildikó asszony:

»[…] Szijjártó okos és engedelmes hivatalnok, nem hülye, csak hülyít. Minket. Ha nyilvánosságra hozza, mi történt a külügy szervereivel, szétverné hosszú évek munkájának eredményét. Amelynek következtében a Fidesz-tábor fenntartások nélküli Putyin-baráttá vált, saját szovjet- és oroszellenes hagyományaival is szakítva. Megkérdőjeleződne az eddigi duma a legeslegolcsóbb, kedvezményes orosz gázról, a rendkívüli hadműveletnek álcázott ukrajnai háborúról, a kifordított, háborúpárti-békepárti szereposztásról. Nincs mit tenni: kussolnia és hazudnia kell szegénynek. A hülyítés hivatali kötelessége.«

Rendszeresen érnek kormányzati honlapokat hackertámadások, a Külgazdasági és Külügyminisztériumot érintő, 2022-es, orosz eredetű hackertámadás során azonban nem kerültek ki bizalmas adatok – közölte Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésre azt is kifejtette, nem igaz, hogy a külügyi tárca informatikai rendszereit súlyosan kompromittálták az orosz titkosszolgálatok. A baloldali sajtóban megjelent téves információkkal ellentétben az általa kért tájékoztatás szerint bizalmas adatok senkinek a birtokába nem kerültek.

Ennyi!”