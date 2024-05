Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

„Van egy választási plakát közvetlenül a házunk előtt; a polgármester és választókörzet önkormányzati képviselője mosolyog rám minden reggel munkába menet. Előbbi legutóbb még Fidesz-színekben győzött, utóbbi pedig az ellenzéki összefogás jelöltje volt, most a polgármester »civil« szervezetének tagjaként indulnak mindketten, persze fideszes és összefogós jelöltek ellen is, ilyen meglepő dolgokra képes az önkormányzati politika Csepelen. És persze nem csak Csepelen, de itt nagyon érdekel, hogy a polgármester korábbi támogatói vajon szétszavaznak-e majd a régi meg az új fideszes között, hogy a Momentum (a Csepelen gyanúsan korruptnak tűnő szocik által is támogatott) polgármesterjelöltje nevető harmadikként beülhessen a fene tudja, milyen összetételű közgyűlés élére, vagy esetleg a Fidesz-logó híján még az ellenzéki érzelmű választók is szavazhatónak érzik majd a Németh Szilárd Csepelt felzabáló kísérleteivel szembeszálló polgármestert.

Én biztos nem merném megmondani senkinek, hogy mi itt a helyes döntés, ezt a csepelieknek kell eldönteniük, de hogy ők honnan tudják majd, hogy mi a legjobb nekik, fogalmam sincs. Ahogy közelednek a június kilencedikei választások, úgy vagyok egyre bizonytalanabb a helyes döntéseket, meg a végeredményt illetően is. Lehet a Fidesz 48 meg 38 százalékon is, lehet, hogy az óellenzéknek tényleg búcsút intenek a választók június kilencedikén, lehet, hogy mégsem kell összefogni, mert a jó jelöltek 2-3 kihívóval szemben is győznek majd a helyhatósági választáson, lehet, hogy a Kutyapártnak megint nem sikerül, lehet, hogy a Momentum sem jut be sehová, de ennek akár az ellenkezője is. Még abban sem vagyok biztos, hogy tizedikétől bármi más lesz, mint korábban volt, csak azt tudom, hogy jó lenne, ha valami más lenne. De mi is?

Önök egyébként mit gondolnak, egy ferencvárosi Karácsony Gergely-szavazó vajon miután beikszelte Baranyi Krisztinát is, a következő papíron a Karácsony, vagy a Baranyi vezette fővárosi listára szavaz majd? Ne izguljanak, én sem tudom. De végre kíváncsi vagyok.”