Nyitókép: MTI/Soós Lajos

„Bizonyára kellett ilyen pillanatnak lennie, talán abban sem tévedek, hogy több ötlet is volt. Javasolhatta például valaki az »elfoglaljuk Brüsszelt« szlogent, már csak azért is, mert mindenki, akinek megszólalási szabadsága van egy ilyen összejövetelen, annyira nem bátor, hogy ne valamely, már elhangzott Orbán-szöveggel álljon elő.

Nézzük előbb, mit mutatnak a felmérések, fordíthatta-e konstruktívra a Fidesz elnöke az ötletbörzét. Hogy állnak az emberek a háborúval? – Félnek tőle – ezt mutatják a kutatások. – És a migránsoktól is félnek még? – Igen, Főnök. – Hát a nemváltástól? – Attól is. – Akkor ezekre fogunk építkezni.

A teremben, ott a Karmelitában, a jelenlévők sűrű bólogatásba kezdtek, senki nem mert a javaslat ellen szólni. Senki nem merte mondani, hogy nincs az országban háborús érzet, hogy az emberek nem látnak migránsokat, de még csak nemátalakítással sem találkoztak soha. Így aztán ebben maradtak. No war, no migration, no gender – suttogta valaki, ami Orbán azonnali tetszésével találkozott. Így aztán azt sem merte senki szóvá tenni, hogy ez a megközelítés nem illeszthető rá az önkormányzati kampányra, mert hát arról mindenki leszokott már, hogy vitatkozzon az Elnökkel. Pláne, ha ő egyszer már döntött. ”