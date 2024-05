Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

„Változást Budapesten!

Karácsony Gergely »méhlegelőket« (azaz gazt) növeszt, Tarlós István pedig 10 ezer új fát telepített. Tényleg Karácsony a zöld főpolgármestere Budapestnek? Szerintem Tarlós István jobban teljesített e téren is! Szentkirályi Alexandra is fákat telepít majd, valamint megszünteti az allergiások életét megnehezítő gaztengereket is, hiszen azok eltüntetésére nemrégiben fűkaszát ragadott.

Nézzünk konkrétumokat! A minap egyik interjújában a jelenlegi főpolgármester arról beszélt, hogy sok fát ültetett. Ok, de mennyit is???

Tarlós István 2016-2019 között 10 ezer új fát ültetett Budapesten. Hangsúlyozom, hogy az ÚJ ültetéseket a szükséges cseréken felül végezte el akkor. Illetve fát ültetett, nem apróka magoncot, nem is cserjét, hanem háromszor iskolázott fákat. A tájépítészek, díszkertészek, városi kertészek a legalább 20 cm törzskerületű, hosszú éveken át nevelt fákat hívják így.

Tarlós István e három év alatt pótolta a több évtized alatt kialakult hiányokat, megújította a főváros kiemelt zöldterületeinek fáit, s ma is látjuk az utak mellett ezeket. Itt olvashattok a tízezredik fa ültetéséről.

A Tarlós érában a főváros mellett a kerületek – főleg a külső kerületek, pl. a XXII. Budafok-Tétény, a XVI. Kertváros, stb. – is évente jelentős mennyiségű fát ültettek a saját gondozásukban levő területeken.

Tehát valóban zöldült a város.

Ha Karácsonynak lenne bármilyen eredménye, biztosan hallanánk róla számokat is. Egyedüli tudható tény, hogy 2022 novemberében egy interjúban Budapest főtájépítésze úgy fogalmazott, hogy évente átlagosan 1500 fát szoktak telepíteni a városban. Nem tért ki rá, hogy ebből mennyi az új telepítés, ezért feltételezem, hogy ez a szám a szükséges cseréket is tartalmazza.

Ahogy korábban is mondtam, a pénzhiányra nem hivatkozhatnak.”

