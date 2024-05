Nyitókép: MTI-archív/Koszticsák Szilárd

„Magyar Péter a színrelépése óta abból él, azzal szerez népszerűséget, hogy hergeli az őt körülvevő tömeget és az arra fogékony választókat. A hosszú távú politizáláshoz ugyanakkor ez kevés, mást viszont, egyelőre úgy tűnik, hogy nem tud kínálni a baloldal új Messiása. Magyar Péter nagyjából két hónappal ezelőtti színrelépése óta szinte csak beszél, méghozzá arról, hogy hogyan kellene leváltani Magyarországon egyszerre a kormányt és az ellenzéket. Arról csak néha és kevés szó esik, hogy milyen Magyarországot képzelne el, ha valamilyen balszerencse folytán ő kormányozhatna Magyarországon. Ha mégis szóba kerül ez, akkor sem futja többre tőle a már megszokott, általános és közhelyes ígéreteknél. Persze ezen már meglepődnünk sem kellene, hiszen eddig alig volt olyan baloldali Messiás, aki túl tudott lépni azon a mantrán, hogy azért szavazzanak rá, mert »ő nem Orbán.«

A politika ugyanakkor csak egy darabig szólhat a szavakról, hamar eljön az a pont, amikor cselekedni is kell. Kifejezetten így van ez egy választási kampányban, amikor is jelölteket kell állítani, pártot kell építeni. És valójában ez mutatja meg egy politikus és egy politikai erő milyenségét, nem azok a szép szavak, amelyeket egy-egy rendezvény során mond. A kutya tehát itt van elásva, és nem árt egy pillantást vetni ebből a szempontból is Magyar Péterre, a Tisza Pártra és annak jelöltjeire.

Itt van mindjárt a fővárosi listán induló Ordas Eszter, aki úgy akar képviselő lenni Budapesten, hogy nem is olyan rég, 2020-ban még meg akarta károsítani a fővárost. A Mandiner információi szerint ugyanis egy hajóüzemeltetési tenderen próbált több cég kartellezni. A terv és így Budapest megrövidítése csak azért nem sikerült, mert a BKV észrevette a simlit, a Gazdasági Versenyhivatal pedig vizsgálatot indított. Miután pedig az érintettek beismerő vallomást tettek, a GVH összesen 16 és fél millió forintos büntetést szabott ki az ügyben. Van az a vicces mondás, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr, ugyanakkor Magyar Péter most tényleg egy olyan embert akar a Fővárosi Közgyűlésbe küldeni, aki korábban meg akarta rövidíteni azt a várost, amelyet most képviselne.”