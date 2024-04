Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala

„5 napja tettem ki a videót arról, hogy a Hungária körúton túlra, a nagy közlekedési csomópontokba és lakótelepek környékére is kiterjesztem a Bubit főpolgármesterként.

Erre láss csodát: hirtelen ma bejelentette Karácsony Gergely főpolgármester, hogy 2026-tól (!) kiterjesztik a külső kerületekbe a Bubit. Bár valójában erre még se pénz, se szerződés, se tender, de a BKK most gyorsan »piaci konzultációt« indít róla a választások előtti hetekben. Ünnepélyesen átadott plüssvillamos, utolsó pillanatban kitalált pop up park a Városházán, most a Bubi – mi lesz még itt júniusig?

Úgy tűnik, munkára sarkallta a főpolgármestert a valós versenyhelyzet - már csak önmagában ezért is megérte volna beneveznem ebbe a versenybe. De persze nem ez a célom, hisz az még jobb lenne, ha a következő főpolgármester az első naptól az utolsóig dolgozna a programján, nem csak az utolsó hetekben kapna észbe. Ezt vállalom, ezért indulok a főpolgármester-választáson június 9-én.”