Új európai jobboldal született – Mráz Ágoston Sámuel a Mandinernek

Nyitókép: Mráz Ágoston Sámuel szerint az új európai jobboldal a migráció kérdésében is egységes álláspontot képvisel. Fotó: MTI-archív/Illyés Tibor.

Hatalmas botrány kerekedett abból, hogy a belga rendőrség kedden egy végzés alapján rövid időre blokád alá vonta a NatCon, a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia helyszínét Brüsszelben. A bíróság végül megsemmisítette a konferencia leállításáról szóló határozatot, így szerdán Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalhatott a jobboldali eseményen. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója úgy látja, a keddi botrány lerántotta a leplet az európai liberális világ képmutatásáról, hamarjában kiderült a jogállamiság nagy védőiről, hogy nem a jogállamiság oldalán állnak, abba ugyanis beletartozik a vélemény szabadsága is.

Orbán Viktor is elmondta a gondolatait a jobboldali konferencián.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az elemző szerint maga a NatCon konferencia az új európai jobboldal létrejöttének nagy pillanata. „Később az alapító mítosza is lesz ez a pillanat, hiszen egy olyan jobboldali politikai közösség formálódott, amelyben részt vesz lengyel részről a Jog és Igazságosság pártja, francia részről a Nemzeti Tömörülés, magyar részről a Fidesz és támogatásáról biztosította a kezdeményezést Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke is. Ez a politikai közösség a júniusi, európai parlamenti választáson 15–20 százalékos erőt tud majd felmutatni, amivel várhatóan a harmadik legerősebb pillére lesz a parlamentnek” – vélekedett az elemző. Szerdán Orbán Viktor miniszterelnök is elmondta gondolatait az új jobboldali tömörülésről. Mráz Ágoston Sámuel szerint a miniszterelnök nyilatkozatából is kitűnt, az új jobboldal közös állaspontot képvisel a migrációval kapcsolatban is, amit már a határoknál meg kell állítani.