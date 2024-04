Öt éve tarolt, most még az indulását sem jelentette be a polgármester – mi történik Békéscsabán?

A nyitóképen Szarvas Péter éppen a Wenckheim kerékpárút Kerekegyházi út és Szabadkígyós közötti szakaszán járja. Fotó: Szarvas Péter Facebook-oldala

Látszólag könnyű helyzetben van Szarvas Péter, ugyanis a várost szűk tíz éve vezető politikusnak minden esélye megvan arra, hogy újrázzon és ismét ő irányítsa öt évig Békéscsabát. Eleve ritkán szokott lenni nagy politikai váltás a településen: a rendszerváltástól kezdve 16 éven át Pap János irányította a várost, őt követte a Fidesz-KDNP jelöltje, Vantara Gyula, aki két cikluson át irányította a várost. Szarvas Péter 2014-ben vette át Békéscsaba vezetését, első ciklusát függetlenként vitte végig, 2019-ben azonban a Hajrá Békéscsaba Egyesület színeiben nyert.

A városvezető és az őt támogató Hajrá Békéscsaba Egyesület közösségi oldalát követve egy politikai uborkaszezon közepébe csöppen az ember: helyi ügyek felkarolásáról vannak bejegyzések, főszerepben az emléktáblák, a faültetés, valamint a Vandháti úton elkészült burkolt parkoló átadása, kampányról szó sincs.

Lapunk a polgármester közvetlen környezetéből úgy értesült, hogy Szarvas kampánya nemsokára indulhat, a polgármester akkor fogja bejelenteni indulását, amint megszerzi az ahhoz szükséges aláírásokat.

A Fidesz valószínűleg nem indít jelöltet

A 2019-es választás során sem indított jelöltet a nagyobbik kormánypárt Szarvas ellen, aki végül a szavazatok 79 százalékát szerezte meg. A városvezető a választási győzelme után azt mondta, sikerének háttere az eddigi fejlesztések és eredmények mellett, hogy a kormánypárt beállt mögé. A városban a Hajrá Békéscsaba Egyesület hat, a Fidesz-KDNP öt, az MSZP-LMP egy mandátumot szerzett a közgyűlésbe.

Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy most is hasonló lesz a forgatókönyv és nem indítanak a kormánypártok ellenjelöltet. Lapunk úgy értesült, hogy a mostani választáson Szarvas megválasztását fogja a Fidesz támogatni. Erre enged következtetni az is, hogy egy hónapja mutatták be, hogy Békéscsabán kik lesznek a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei, illetve, hogy kik szerepelnek a kormánypártok kompenzációs listáján a június 9-ei önkormányzati választáson.

Van egy jó ajánlatunk egy jobb Békéscsabáért”

– mondta akkor Herczeg Tamással, a térség kormánypárti országgyűlési képviselőjével közös sajtótájékoztatóján Szegedi Balázs, a Fidesz békéscsabai elnöke, aki szerint a mostaninál erősebb kormánypárti frakcióra van szükség a városi közgyűlésben.

Az ellenzék nem akar a múltkori blamába belefutni

A 2019-es önkormányzati választások során hatalmas pofonba szaladt bele az ellenzék: mivel nem tudtak megállapodni arról, ki legyen a közös jelöltjük, így végül több párt több jelöltet indított. Míg '19 júliusában még úgy látszódott, hogy sikerül egy jelölt mögé beállniuk, ez nagyon nem így lett, ugyanis az MSZP és az LMP Miklós Attila szocialista önkormányzati képviselőt indította, addig a DK, a Jobbik és a Párbeszéd Dancsó Tibor mögé állt be. Az eredmény végül lesújtó lett a balliberális kör számára, hiszen jelöltjeik messze alulmaradtak Szarvassal szemben. Az erőkülönbségeket jól mutatja, hogy míg Szarvas Péter 16 ezer szavazatot kapott, addig második helyezett Dancsó alig kétezret, a harmadik Miklós Attila pedig 1700-at.

A 2024-es választásra már előre készültek azonban az ellenzéki pártok és beálltak a korábbi polgármester, Pap János mögé. Február közepén jelentette be az MSZP, a DK és a Párbeszéd békéscsabai szervezetei egy nagyszabású sajtótájékoztatón a DK helyi irodájában, hogy megszületett a nagy megállapodás.

Most azért indulok, mert tisztességes demokráciát szeretnénk, és várok mindenkit az ebben való együttműködésre. Megtapasztaltam már, hogy milyen egy egypártrendszerből demokráciát elérni, és milyen az, amikor politikailag sokszínű a város, ezen szeretnék dolgozni”

– mondta Pap, hogy miért térne vissza a városi politikába.