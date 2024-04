Levelet küld Ungár Péter a BKK vezetőjének az M3-as metró ügyében

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Ungár Péter arról írt közösségi oldalán a Népszava cikkére hivatkozva, hogy az oroszok már jóval az M3 metró felújítására vonatkozó tender kiírása előtt lobbiztak a Városházán azért, hogy ők nyerjék el a projektet. Ennek keretében Tarlós István is fogadta a Metrowagonmash képviselőit, Bolla Tibor a BKV vezérigazgatója pedig még Moszkvába is kiutazott megtekinteni a gyárat.

Majd azzal folytatta, „mindenki tudja, aki ebben a városban él, hogy ez egy előre lejátszott üzlet volt, amiben az orosz kapcsolatait akkor építgető Fidesz-kormány döntött úgy, hogy márpedig ezt a hetven milliárd forintot a Metrowagonmashnak kell kapnia, a budapestieknek cserébe elavult, klíma nélküli metrókocsi jár”.

A politikus leszögezte, hogy bár „a probléma az, hogy miközben az eset teljesen egyértelmű, és Karácsony Gergely is börtönt ígért a felelősöknek, valójában az elmúlt öt évben is folytatódott a színjáték. Bolla Tibor, akit akkor Moszkvába utaztatott az orosz cég, ma is a BKV vezérigazgatója, nemrég kapott fizetésemelést.

A teljesen egyértelműen elcsalt tender összes dokumentuma azóta sem nyilvános”

– idézte fel.