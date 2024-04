Kocsis Máté elárulta, mi a június 9-i választás tétje

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is szót kért a parlament hétfői plenáris ülésén. Napirend előtti felszólalásában elmondta, „ma már világosan látszik, hogy a tőlünk nyugatra lévő nagy európai országok az európai parlamenti kampányra mivel készülnek”.

„A katonai döntéseket is politikai logikával levezethető módon hozzák meg. (...) De az is nyilvánvaló, hogy az európai vezetők lényegében ugyanazt mondják, amit eddig is mondtak az elmúlt két évben. Háborúpárti nyilatkozatokat tesznek.

Most annyiban rosszabb a helyzet, hogy a szavakat tettek is követik: döntések születtek arról, hogy a katonai bevonódás, a belesodródás intenzívebb legyen.

A katonák már ott vannak Ukrajna szomszédságában” – emlékeztetett Kocsis.