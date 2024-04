Karácsony szerint Vitézy akciója politikai alávalóság – a főpolgármester a Partizánban járt

A teljes beszélgetést – melynél a nézők többször is megjegyezték, hogy Gulyás Márton elég unalmas kérdéseket tett fel, és Karácsony Gergelynek is többet kellett volna azzal foglalkoznia, hogy mit ígért 5 éve és abból mit tartott be – alább lehet végignézni és hallgatni!