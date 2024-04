De nem is volt ez a leggyengébb mondata Gulyásnak. Ám, hogy volt gyenge mondata, azon ne csodálkozzunk: a Fidesz két hónapja nem tudja, mit kezdjen a jelenséggel; hiába költ vagy százötvenmilliót a Megafon Magyar Péter lejáratására, egyelőre egyik bevált séma sem működik. Nem működik a baloldalizás, nem működik az erőszaktevő, egyáltalán nem működnek az Fidesz eddig bevált receptjei. Pedig már ráfordultak a háborúpártiságra, helyenként a gyurcsányozásra is. A mintegy 150 millió egyelőre kidobott pénznek mondható, de szerencséjükre nekik van kidobható 150 milliójuk. Sőt: több is, annyi, amennyit akarnak.”