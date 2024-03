Csintalan: Szingapúrhoz képest Magyarország fasiszta állam

Dévényi István a műsorban elmondta, hogy fontos a feltételezett bántalmazói kapcsolat, azonban szerinte nem ez a lényeg, a Schadl-ügyről kellene beszélgetni. Dévényi szerint Magyar Péter azzal szemben, hogy atombombát ígért, magasra tette a lécet, ezt azonban mégsem sikerült megütnie. Emlékeztetett, hogy Magyar azzal házalt, hogy Orbánnak még aznap le kell mondania, amikor kihozza a hangfelvételt, azonban Dévényi kiemelte, hogy ez közel sem így történt.

Az újságíró szerint Magyar Péter politikailag leginkább az ellenzéket üti, mert a Fidesz táborából nem tud harapni.

Balogh Gábor szerint Magyar Péter egyszerre két karaktert árul magáról. Az első az a karakter, amelyik azt állítja, hogy benne volt a rendszerben, és arra hivatkozva állítja azt, hogy tudja, hogyan működik az. A csomagban pedig ott van Balogh szerint a másik karakter is, ami függetleníteni akarja magát a korábbi pozícióitól, és bizalmat kér az emberektől. Balogh szerint Magyar Péter szerepe most azért furcsa, mert egyszerre akarja magát úgy feltüntetni, mint aki most kilépett a maffiából, és nem csak vallomást tesz, de egyből bejelentkezik az ügyész szerepére is. Balogh szerint furcsa, hogy a felvétel készítését követően több, mint egy évvel ment el a hatóságokhoz Magyar Péter. Az újságíró úgy látja, hogy