Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Orbán Viktor elmondja, mert elmondhatja mindazt, amiért német, francia, holland, belga politikusok fejét vennék a hazájukban.

Magyarország ugyanis a saját útját járja, és a hazai választópolgárok többsége nem tűri a diktátumokat. Minden ebből a tényből fakad, az is, hogy miért Donald Trumpot és nem valamelyik félnótás, korrupt, becstelen brüsszeli bohócot tartjuk jó választásnak a magunk számára. Hazugság és tilalomfák helyett a szabadságot és az önállóságot pártoljuk. Azt szeretnénk látni Amerikában is, amit tizennégy éve minden egyes nap átélünk Magyarországon: a szólás és a vélemény valódi szabadságát, a keresztyén értékek képviseletét, a férfiből, nőből, gyerekből álló család védelmét, a kiskorúak oltalmazását.

Azért hangsúlyozzuk mindezt, mert – ahogyan látjuk – az Egyesült Államokban olyan nagy a baj, hogy még a nálunk szolgáló nagykövetük sem érti, mi fán terem a hazafias magatartás.

De végső soron mindez nem is a mi dolgunk. Hogy Amerika milyen sorsot választ magának, hamarosan kiderül. Mindenesetre elmondjuk, mert – ismétlem – elmondhatjuk, hogy a magyar nemzeti oldal ezúttal Donald Trump győzelméért szorít. Tudjuk, hogy az ő elnökségével helyreállhatna az erőszakkal rossz irányba térített amerikai–magyar kapcsolatrendszer. Bosszú helyett békére van szükségünk, hiszen barátok közt ez így szokás. Akármit is sugallnak a túloldalon, a magyar nemzeti tábor továbbra is azokat támogatja, akik újra naggyá kívánják tenni Amerikát.”

***