„Bozótharcos amazonokkal volt körbevéve, ez nem vitás. Bősz Anett, Szél Bernadett, Kunhalmi Ágnes, valamint a »proli A-licences« patkányirtó Bangóné értő támogatásával, illetve a kistérségi Peter Parker manézsban is alkalmazható mutatványaival kiegészülve Varju igazi csapást mért a facebook-élőzés kultúrájára még nem igazán készen álló magyar társadalomra.

A kerületi Daniel Craig-hasonmásverseny harmadik helyezettje kemény kötésű pali.

Bányász- és komcsimúlt, ha egyesül a felvilágosult européer DK-s szektasággal, az valami olyan veszélyes elegy, amire mezei köztévés alkalmazott és biztonsági őr nem tud lélekben felkészülni. És láthatóan fizikálisan sem. A nemzetbiztonsági kockázattal bíró objektumok közé sorolandó köztévébe való erőszakos behatolás, még ha az képviselői igazolvánnyal is történik, semmivel sem különbözik a reptér vagy az atomerőmű elfoglalásától. Teljesen mindegy, hogy a kényszerítő eszköz fegyver vagy éppen az intelligencia hiánya.

MMA-s barátunk (nem a Magyar Művészeti Akadémia, hanem Mixed Martial Arts) földreviteléhez több biztonsági őr is kellett, egyiknek vádliját szét is kapta Lackó, mint foxi a lábtörlőt. A tragikomikus jelenetek sokaságának élményét nyújtó invázió (Kunhalmi vs. Ajtó, Bangóné k.va erős képei) egyik, számomra legszínvonalasabb dramaturgiai része az volt, amikor a telefonjával élőző hollywoodi sztár felkérdezi az őrt, hogy ugye az tudja, hogy az ő adójából kapja a fizetését. A portásmodor amikor megnyilvánul a portás ellen. Gyönyörű jelenet volt. Már csak azt bánom, hogy szegény biztonsági őrnek nem volt annyi lélekjelenléte, hogy visszapofázzon a földön fekvő köztiszteletben álló úrnak, hogy »Te meg az én adómból kapod, öreg!«

Varju László persze nem csak a rambóskodása okán lett elmarasztalva, hanem kenőpénzes csábításos választási csalás bűntette miatt is, ami, ha lehet, még súlyosabb, mint a testi sértés és garázdaság. Ha egyáltalán vagyunk olyan jófejek, hogy méricskéljük, melyik gaztettéért kéne kevésbé eltakarodnia az Országházból és a közéletből egyaránt.”

***