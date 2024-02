„Szó szót követett, és megvágtam a nyakát”– mondta a férfi, akinek a lányát egy ukrán férfi zaklatta a HÉV-en

Az apa azt mondta, nem sajnálja, amit tett, újra megvédené a gyerekét, ha kell. A férfitt vasárnap őrizetbe vették, de másnap elengedték. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés miatt indított ellene eljárást, de a rendőrség garázdaság miatt is nyomoz.

Borbély Zoltán ügyvéd szerint, ha az ismeretlen támadók kezdeményezik a tettlegességet az apával szemben is, akkor elméletig a jogos védelem felmerülhet, akár a saját védelmében is, akár a lánya védelmében is.

