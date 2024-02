„Emlékezik még rá valaki, amikor az Együtt nevű párt külön indult? Azt hittük, ennél nevetségesebb kínlódás nem lesz már a hazai politikatörténetben, de a szedett-vetett ellenzék újabb szintet kíván lépni az önkormányzati választás kampányában. Karácsony Gergely, a cikk írásának pillanatában még valamiféle csökkentett hatóanyag-tartalmú közös főpolgármester-jelölt ugyanis úgy módosította a minap a közös ellenzéki listára tett javaslatát, hogy nem közös listán, de egy politikai közösségként indulnak majd a globalista újbalos haladárok. Csettinthetnek az elemzők, ez így már rettenetesen vonzó lesz az összes Orbán-fóbiásnak. Igaz, hogy a momentumosok ki nem állhatják Gyurcsányt, a szocik Tüttő Katának szurkolnak Karácsonnyal szemben, az LMP soha véget nem érő tárgyalásokat folytat Vitézy Dáviddal, a Jobbik viszont előretolt ékként máris becserélte Brenner Kolomant, ez ne zavarja meg senkinek a politikai éleslátását.

Egy közösség ők, vállt vállnak vetve küzdenek a diktatúra meg a rendszerszintű korrupció ellen, amit csak az lát a guruló dollárok vérlázító botrányának, aki Putyin pincsije.

Olyan ez, mint amikor az összes hazaáruló is a magyar nemzet részének érzi magát. Egy vérből valók ők is, igaz, úton-útfélen gúnyolják, nemzeti giccsnek tartják az erről szóló dalt, és nem vesznek részt avíttasnak mondott óbégatásában. De mi ne merészeljük kitagadni őket. A különbség, hogy most nem kell tennünk semmit, elég, ha hátra dőlünk, és kérünk egy kávét.”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád