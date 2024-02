„Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében világossá tette, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondásával a pedofil botrányt megoldottnak tekinti. Szégyen. Nők szoknyája mögé bújva továbbra is védi és bújtatja a kegyelmi kérvényt kezdeményező személyét. Ezzel Orbán maga is menekül a felelősség elől, pártkatonáit hagyja elbukni, miközben egy ilyen példanélküli, a teljes társadalmat megrázó botrányban a végső felelős nem lehet más, mint a miniszterelnök. Továbbra is egy ország kíváncsi arra, hogy miért adtak kegyelmet egy pedofil védelmezőjének. Szükség van az MSZP által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállítására, amely

a konkrét ügy teljes körű feltárása mellett felülvizsgálja a kegyelmi és ellenjegyzési gyakorlatot.

Orbán azt is mondta, hogy Novák és Varga méltóságteljesen viselkedtek. Ez hazugság, hiszen nem maguktól mondtak le, hanem Orbán parancsára, addig lapítottak, míg ki nem derült az aljasság, és Orbán rájuk nem parancsolt, hogy mondjanak le. Ez nem méltóság, hanem aljas, képmutató magatartás.

A miniszterelnök pont annyira nem vállalja a felelősséget ebben az ügyben, mint

a hazai oktatás, egészségügy tönkretételében, vagy akár az elszabadult, minden rekordot megdöntő infláció esetében.

Az ország rendbetételének első lépése, hogy állítsuk vissza a köztársasági elnöki tisztség megbecsülését és tekintélyét. A Fidesz és a KDNP által 2010 óta megválasztott köztársasági elnökök tevékenysége világosan mutatja, hogy a fideszes pártkatonák nem tudnak eleget tenni az Alaptörvényben meghatározott követelményeknek: nem önálló szereplőként, hanem a kormányzati akarat végrehajtásának eszközeként tevékenykedtek.

Arra van szükség, hogy az államfő valóban kifejezze a nemzet egységét, és őrködjön az államszervezet demokratikus működése felett, ez ugyanis a Fidesz uralma alatt gyakorlatilag megszűnt. Ennek érdekében azt

kezdeményezzük, ahogy azt 1989 óta javasoljuk, hogy az államfőt közvetlenül válasszuk meg, ahogy azt sok európai országban is teszik.

Az egység és a biztonság érdekében üres szavak helyett tettekre van szükség! Az MSZP az elmúlt másfél évben szinte minden parlamenti ülés elején kérte, hogy kerüljön napirendre a svéd NATO-csatlakozás ügye, azonban ezt a Fidesz rendszeresen leszavazta. Most újra azt ígérte Orbán, hogy erre a tavaszi ülésszak során sor kerülhet. szégyen, hogy álvitákra hivatkozva veszélyezteti Európa biztonságát a miniszterelnök!”

