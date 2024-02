David Pressman hétfőn újra megjelent a parlamentben

Mint ismert, hétfőn megkezdődött a parlament tavaszi ülésszaka, melynek első ülésén Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalás keretein belül számolt be a korábbi ülésszak óta végzett kormányzati munka eredményeiről. A Magyar Nemzet értesülései szerint az eseményen David Pressman is megjelent (FOTÓ ITT), aki nem először tette tiszteletét a díszpáholyban, ahogy arról korábban beszámoltunk, már a február elején tartott rendkívüli ülésen is jelen volt. Hazánk amerikai nagykövete akkor néhány másik NATO-ország nagykövetének társaságában vett részt az ülésen. Vélhetően ezúttal is a Svédország NATO-csatlakozásáról szóló szavazás miatt tűnt fel a teremben.