Elárulta a svéd miniszterelnök, tárgyalt-e Brüsszelben Orbánnal

„Minél gyorsabban hozza meg Magyarország a ratifikációs döntést, annál gyorsabban beszélhetünk olyan dolgokról, amelyeket csak akkor lehet megvitatni, ha Svédország is tag. A Gripen harci repülők ügye fontos kérdés, egy régóta tartó együttműködés, amelyet tovább lehet fejleszteni, ha Svédország is NATO-taggá válik” – idézi a svéd miniszterelnököt a Dagens Nyheter című svéd lap, amelynek Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a csütörtöki EU-csúcsra tartva arról is beszélt, tervez-e megbeszélést folytatni a NATO-csatlakozás ügyében Orbán Viktorral.

Ezen a találkozón nem lesz semmilyen tárgyalás a NATO-ról”

– nyilatkozta a lap tudósítása szerint a svéd kormányfő a csütörtöki EU-csúcs előtt, nem meglepő módon. Hiszen mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: az EU-csúcs az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatás körüli egyeztetésekről szólt. Ennek eredményéről itt írtunk bővebben.