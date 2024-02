„Budapest most is ellenáll” – üzente Karácsony Gergely

„1 360 000 000 000 forint. Ennyit költött a magyar kormány, konkrétan pedig Rogán Antal 2015 óta propagandára” – írta egyik keddi Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester azzal folytatta: „ne tévedjünk,

ez a hatalmas összeg a gyűlöletkeltésre, a megosztásra, a félreveztésre, a manipulációra lett elszórva

a magyar adófizetők pénzéből.

Ennyivel is gazdagodtak a Fidesz oligarchái, és ennyivel lett szegényebb ez az ország lélekben is, és konkrétan is” – fogalmazott.

„Mi minden épülhetett, fejlődhetett volna ebből?” – tette fel a kérdést Karácsony.

„Ez a pénz majdnem fele annak, amit egy évben összesen egészségügyre, oktatásra fordítanak.

Ez az összeg majd 200 milliárddal több annál, mint amennyit az állam az elmúlt években szociális- és gyermekvédelmi célokra költött.

Budapesten pedig… sok-sok ezer család lakhatását lehetett volna megoldani, felszámolni az energiaszegénységet, fejleszteni a közszolgáltatásokat” – sorolta Karácsony.

„És ebben a hatalmas összegben nincs is benne az a sok tízmilliárd, ami kerülőúton vándorolt az adófizetőktől a propagandamédiáig, az a rengeteg pénz, amit lejáratásra, kamu ügyek gyártására, konkrét hazudozásra fordítottak” – jegyezte meg.

„Ellenállunk a Budapest-ellenes politikának”

„És tudom, jut ebből sok a következő hónapokra is, mert ők ezt nevezik kormányzásnak, és ezt nevezik választási kampánynak is. De Budapest most is ellenáll.

Ellenállunk a Budapest-ellenes politikának, a megosztásnak, a manipulációnak. Mert Budapest köztársaság. És az is marad”

– zárta gondolatait Karácsony Gergely.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

