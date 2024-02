Brüsszelben sosem ismerik el, hogy Orbán Viktornak volt igaza, mert azzal összeomlana a globális liberális ideológia

Sokkolónak nevezte Rod Dreher amerikai író, újságíró, a The American Conservative korábbi főszerkesztője azt a módszert, amellyel a liberális, globalista elit a Financial Times cikkén keresztül akart nyomást gyakorolni Magyarországra az Ukrajnának folyósítandó 50 milliárd eurós segélycsomag megszavazása érekében. A Magyarországon élő amerikai újságíró a Hír TV Napi Aktuális című műsorában elmondta: mindez azt mutatja, hogy van egy lecke, amit folyamatosan tanulnunk kell Európában és az Egyesült Államokban is: