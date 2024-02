„Brüsszel továbbra is háborús lázban ég, a brüsszeli vezetők elvakultan menetelnek a fegyveres konfliktusba. Mi, magyarok nem adjuk fel az álláspontunkat, továbbra is a béke pártján állunk, fegyvert nem küldünk, a háborúban nem veszünk részt. Hiszünk ugyanakkor abban, hogy ahogyan a bevándorlás ügyében, a háború kapcsán is igazunk lesz. Tudjuk, hogy az európai emberek többsége békét akar.

Ukrajna támogatása kapcsán pedig két veszélyt kellett elhárítani. Mindenfajta kontrollmechanizmus nélkül akartak pénzt küldeni, illetve félő volt, hogy a végén a magyarok pénze is Ukrajnában köt ki. Ma mind a két veszélyt sikerült kivédeni.

Az első év végén is újra kell tárgyalni az Ukrajnának járó támogatások kérdését, a második év végén pedig az egészet át kell gondolni a következő időszakra vonatkozó uniós költségvetéssel összefüggésben. A Magyarországnak járó uniós források maradnak a magyaroknál, és azt is garantálta az Európai Tanács, hogy az azokhoz való hozzájutás rendjéről tisztességes eljárás keretében kell tárgyalni a Bizottsággal.

A háborúpárti Brüsszel megállításához az európai emberekre is szükség lesz, ezért az európai parlamenti választáson közösen kell változást elérnünk.”

