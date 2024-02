A magyar alvilág korábbi vezérének amerikai titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek?

Korrupt rendőrökkel állt kapcsolatban, információt adott át kapcsolatainak Portik Tamás, a '90-es évek hazai alvilágának élharcosa egy friss jelentés szerint, amely az Energol-vezér és az FBI kapcsolatát vette górcső alá. A Magyar Nemzet forrása szerint Portik egy, az éjszakai életben jól ismert barátja közvetítésével Bécsben vette fel a kapcsolatot az amerikaiakkal. Az Aranykéz utcai robbantás ügyében tanúként meghallgatott egyik férfi a hatóságoknak korábban arról beszélt, hogy ő maga a Las Vegas-i rendőrség különleges egységének fedett nyomozója is volt, és szavai szerint Portik is hasonló szerepet töltött be „egy másik egységnél”.

Portiknak az amerikai titkosszolgálatokhoz is lehetett valamilyen köze, hiszen három stratégiai fontosságú információt is megadhatott nekik a 90-es években”

– állapították meg a magyar hatóságok.

Mint írták, az egyik ilyen információ a leszámolásos ügyekben dolgozó különböző rendvédelmi szervekhez tartozó, vezető beosztású emberek korrumpálása volt. Az egyik legsúlyosabb ügynek azt említi a cikk, amikor „valaki” eltüntette az Aranykéz utcai nyomozás egyik kulcsbizonyítékát, azt a videófelvételt, amelyen felismerhető a robbantó Jozef Rohác. Egy tanú az újraindított nyomozásban úgy nyilatkozott, hogy a bizonyíték az akkori eljárás vezetőjének szobájából tűnt el.

A lap úgy tudja, Portik egy másik kulcsfontosságú adatot is átadott az amerikaiaknak, ami nem más, mint a „magyar titkosszolgálatok részvétele a vámcsalásokra specializálódott bűnszervezetek létrehozásában”. Az ügy pedig nem más, mint a magyar államot ezermilliárd forinttal megkárosító ügy, amit itthon mindenki csak olajszőkítésként ismer. Ennek a biznisznek a legnagyobb haszonélvezője Portik Tamás és társai cége volt. Magyarázat amúgy még mindig nincs arra, hogyan került Kuncze Gábor, a Horn-kormány SZDSZ-es belügyminiszterének unokahúga az Energol titkárnői pozíciójába.

Portik amerikai kapcsolatainál szembetűnő még, hogy a férfi hosszú amerikai tartózkodásairól gyakorlatilag semmit nem tudni, ráadásul az FBI a többszöri magyar megkeresésre sem közölt ezzel kapcsolatban semmilyen részletet.

