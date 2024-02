„Ezek az eredmények számos kérdést vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy vajon mi lehet ennek a hátterében. A következőkben röviden bemutatom a kutatások eredményeit és néhány főbb magyarázatot arra, hogy a konzervatívok miért tűnnek boldogabbnak, és miért érzik jobban életük célját és értelmét.

A konzervatívok és a liberálisok közti különbségek a »boldogság«, valamint az »élet célja és értelme« tekintetében

2006-ban egy Pew Research tanulmány kimutatta, hogy az Egyesült Államokban 1972 és 2005 között a konzervatívok minden évben nagyobb valószínűséggel vallották magukat »kifejezetten boldognak”, mint a liberálisok. Hasonló eredményekre jutottak több tucat más tanulmányban és számos más országban is. Ezek az eredmények annyira állandónak mutatkoznak, hogy egyes kutatók szerint a tudományos közösségben »konszenzus« alakult ki arról, hogy a konzervatívok boldogabbak, mint a progresszívek. Egy elemző szerint a konzervatív gondolkodás és a boldogság közötti kapcsolat »annyira megalapozottan bizonyított, hogy a modern társadalomtudósok többnyire már csak ennek magyarázatát próbálják megtalálni«.

Ezt a »konszenzust« vagy »megalapozottan bizonyított« megállapítást a média a konzervatívok és liberálisok közötti »boldogságkülönbségként” emlegette. Azonban úgy tűnik, hogy ha a jóllét érzését vizsgáljuk, akkor szintén különbség van a konzervatívok és a liberálisok között, ugyanis hasonló eredmények születtek az élet céljára és értelmére vonatkozó kérdések tekintetében is. Newman és munkatársai az 1980-as évek elejétől 2017-ig terjedő időszakra vonatkozólag, összesen 16 országban végzett, több mint 25 000 résztvevőt érintő vizsgálatok után kapott adatsorokkal öt tanulmányban bizonyították be hogy a különbség van a konzervatívok és liberálisok között »az élet célját és értelemét« illetően is.

»Boldogság« és kiteljesedés: mentális egészségbeli különbség

Azt gondolhatnánk, hogy az eredmények hátterében egyszerűen az áll, hogy a konzervatívok hajlamosabbak arra, hogy a személyes életszemléletükre vonatkozó kérdésekre adott válaszaikban pozitívabbak legyenek, mint a liberálisok, vagy hogy a konzervatívok egyszerűen a jólét modern, hedonista felfogását tükrözik, amelynek nagyon kevés köze van a valódi emberi kiteljesedéshez (legalábbis az emberi kiteljesedés hagyományos arisztotelészi és keresztény felfogása szerint).”

A szerző analitikus filozófus és társadalomtudós, jelenleg az MCC vendégoktatója

Nyitókép: Pixabay