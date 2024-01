Viharfelhők a Karácsony-projekt körül

„Imponáló magabiztossággal beszélt, de a levél megkésett” – kesergett Németh Péter Népszava­-főszerkesztő Lendvai Ildikó volt MSZP-elnökkel közösen egy Karácsony Gergellyel készült interjút követően az ATV stúdiójában. Előzőleg a főpolgár­mester azt a felhívását fejtegette, amelyben együttműködésre szólította fel az ellenzéki pártokat a közelgő önkormányzati választás apropóján.

Karácsony az interjúban többször is nyomatékosította, hiába mondja róla az LMP, ő valójában nem ideges, legfeljebb dühös. Az indulat persze valahol érthető: a főpolgármester októberben egy nyilvános beszédében közölte, néhány héten belül összehozza az előző év óta nem látott szövetséget, legalábbis azokkal a pártokkal, amelyek hajlandók erre, és lezongorázzák a budapesti kerületek jelöltállítását is. Csakhogy erre azóta sem került sor, s ahogy arra a láthatóan szintén erősen aggódó Németh Péter is rámutatott: még a „szándékok sem látszanak” a megegyezésre.

Széttartás és egyéb gondok

A 2022-es kapitális választási bukta miatt a „teljes ellenzéki összefogás” jelszó már kevésbé hangzik jól balliberális körökben, és most némi feszültség is látszik a táborban. Erről árulkodnak a Népszava főszerkesztőjének mondatai, de idézhetnénk másoktól is. Mindenesetre ismét nőnek az elvárások a holdudvarban az érintett pártokkal szemben.