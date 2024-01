„Valamikor 2017 őszén Simicska Lajos nekiindult a veszprémi éjszakába, és a szembejövő – amúgy saját tulajdonában álló – hirdetőoszlopokon festékszóróval megörökítette a miniszterelnök és a hímivarsejt közötti összefüggésről szóló elméletét. A rendőrök az ötödik oszlopnál érték utol.

A beszámolók szerint udvariasak voltak, bár igazoltatták a Fidesz egykori pénzemberét, aki ugyan mindmáig a városban él, nem messze a városházától, de a helyi közéletben többé nem vétette magát észre. Ahogy nemsokkal később – a számára rosszul elsült 2018-as országgyűlési választás után – búcsút intett a teljes honi gazdasági és politikai életnek is. Viszont – akarva vagy akaratlanul – programot hagyott az ellenzékre. A »mindegy, hogy ki vagy, és hogy honnan jöttél, csak utáld kellőképpen Orbánt, azután lesz majd valami« elaborátum gyakorlati megvalósítására Veszprémben is mód adódott, és úgy tűnik, hogy az idei önkormányzati választással fellegzik végleg be neki.

Pedig voltak kedvező előjelek – mármint az antiorbánizmus számára. Ma már talán feledésbe is merült, de a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kialakítását és a Fidesz első saját szisztémáján belül aratott sikerét követően a rendszernek volt egy megingása. 2014 végétől a kormánypártok egy jelentős kudarcsorozatot szenvedtek el, egymás után bukták az időközi választásokat, egymást érték a tüntetések, a közhangulat nem tűnt számukra kedvezőnek. A megpróbáltatássorozat egyik első állomása éppen Veszprémben volt, ahol 2015 elején az uniós biztossá választott Navracsics Tibor helyére kiírt időközi választást meglepetésre Kész Zoltán független jelölt nyerte meg.”

