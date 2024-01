„Volt, amikor a kormánypolitikával való idilli egyetértésben gyönyörködhettünk, és volt, amikor az idillt illetően bizonyos kérdőjelek is felmerültek. Épp most, amikor a miniszterelnök a »mély nemzeti gondolatok« kivételes összetartó erejét méltatta pénteki rádióinterjújának filozófikusabb szakaszában. Mindig van ilyen rész, a nem kellően fejlett népcsoportoknak is látniuk kell, hogy az első számú vezető nem az anyagi érdekek sarában dagonyázik. Arra ott vannak a barátok, akik a reggeli interjú idejére már meg is lelték a koránkelőknek járó aznapi aranyukat.

Csak remélni tudom, hogy a köztársasági elnök is hallgatja a pénteki szózatokat, és tisztában van vele. ő sem beszélhet ki a nemzetből, valamint az azt megtestesítő Orbán Viktorból. Kivéve, ha direkt erre kérik.