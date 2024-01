„Örülök, hogy Karácsony Gergely főpolgármester belátta a járatritkítások tarthatatlanságát és egy héttel a bevezetés után ma bejelentette, hogy visszavonja a BKK járatritkítási csomagját. Minden budapesti utas jól járt ezzel. Köszönöm, hogy meghallgatta a közlekedési civil szervezetekkel közös érveinket a titokban bevezetett intézkedés tarthatatlanságáról. Ez is bizonyítja: Budapest erős közösség, ha kiállunk magunkért, együtt jobbá tudjuk tenni városunkat, érdemes volt fellépni a járatritkítás ellen.

Ahogy korábban a Demszky-Hagyó és a Tarlós-féle városvezetés idején készült járatritkítási tervek idején, a közlekedési civil szervezetekkel közösen most is meg tudtuk védeni a közösségi közlekedési kínálatot. Ez az eset is megmutatta: a városlakók feje felett, titokban meghozott döntések nem állják ki az idő próbáját. Azok a döntések, amelyeket széleskörű egyeztetéssel, valódi párbeszéddel hoznak meg, mindannyiunk javát szolgálják – ezért vezettük be 2010 után a BKK-nál a menetrendi és hálózati változások társadalmi egyeztetését, ami azóta is működött, de most elmaradt.

A közösségi közlekedési hálózat természetesen mindig fejleszthető és optimalizálható, az elmúlt 20 évben számos ilyen sikeres átalakítást tudtunk véghez vinni az éjszakai és nappali hálózaton egyaránt, ebben a segítségemre továbbra is bármikor számíthatnak a döntéshozók.”

***