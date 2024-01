„Egy gyerek érdeke az, hogy egy anyja és egy apja legyen – erről beszélt csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mi azt gondoljuk: egy kisgyerek érdekét azt szolgálja, ha szerető családban nőhet fel. Ez nem ideológiai, hanem gyermekjogi kérdés.

Amiről ugyanis a miniszter úr nem beszélt: a családok sokfélék. Most is kisgyerekek sokasága él olyan családban, ami nem fér bele a politikusok által szűkre szabott családmodellbe. Köztük egy közepes városnyi olyan kisgyerek, akinek két anyukája, vagy két apukája van. A KSH szerint legalább 4125-en vannak, de még az állami hivatal is elismeri, hogy a valós számuk ennél magasabb. Egy Szekszárd méretű városban él ennyi kisgyerek.”