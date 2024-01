„Felhévizy Félix ilyenkor, az év elején készíti el az új esztendőre szóló bakancslistáját. Most is ezen tüsténkedett, de közben azért a friss közéleti eseményekre is figyelt. Ezen a héten is sok érdekes dolog történt, de Kálmán Olga független, objektív újságíróból előbb DK-képviselővé, majd árnyékkormány-szóvivővé avanzsált politikus e heti közleménye vitte a prímet.

A Gyurcsány–Dobrev házaspár árnyékkormányának a nevében Kálmán az alábbi közleményt adta ki:

»Újév reggelén újabb kőkemény orbáni megszorításokra ébredtek a magyarok: drasztikusan nőtt az üzemanyagok és az autópálya-matricák ára, családok százezreitől vették el a babaváró hitelt és a CSOK-ot, az Orbán-kormány 2027-ig tartó költségvetési tervei szerint pedig brutálisan csökkentik a családok lakástámogatásait, a rezsitámogatásokat és folytatják az önkormányzatok kivéreztetését. Az Árnyékkormány szerint a magyar emberek már nem viselnek el újabb orbáni megszorításokat, ezért bér- és nyugdíjemelésekre, a rezsiemelés eltörlésére és a bérlakások építésére van szükség.

A 2022-es választások óta az Orbán-kormány tucatnyi megszorítást zúdított a magyarok nyakába, miközben az orbáni infláció miatt egyre kevesebbet értek a fizetések és a nyugdíjak. Hiába fizették azonban a magyarok Európa legmagasabb élelmiszer- és gázárait, hiába fizették a világ legmagasabb áfáját, az Orbán-kormány hatalmas költségvetési hiányt halmozott fel, amit a milliárdosok és a nagyvállalatok helyett most a gürcölő magyarokkal akar megfizettetni. A Dobrev Klára vezette Árnyékkormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után: megszorítások és áremelések helyett bér- és nyugdíjemeléseket, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk.«

A Kálmán Olga által dedikált közleménnyel szemben az alábbi orbáni megszorítások történtek a teljesség igénye nélkül:

- Januártól emelkedett több családi ellátás összege: a gyermekgondozási díj (gyed) maximálisan folyósítható összege bruttó 373 520 forintra, a diplomásgyed alapképzésben részt vevő hallgatóknál 186 760 forintra, mesterképzésben részt vevők esetében pedig 228 200 forintra.

- A gyermekek otthongondozási díja (gyod), amely az önellátásra képtelen gyermeket gondozó szülőknek jár, 266 800 forintra nő, a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek gondozása miatti keresőképtelenség időtartamára járó táppénz napi összege pedig 17 787 forintra emelkedik.

- Januártól nőtt a babaváró összege, a házaspárok tízmillió forint helyett 11 millió forinthoz juthatnak hozzá a konstrukcióval. Már igényelhető a csok plusz. A csok plusz keretében az államilag támogatott kamatozású hitelt a gyermekvállalás előtt álló, valamint már gyermekes, de további gyermekeket vállaló családok igényelhetik lakóingatlan vásárlására, építésére vagy bővítésére. Az összege a gyermekek számától függően 15, 30 vagy akár 50 millió forint lehet.

- A falusi csok duplájára emelkedett januártól.

Ehhez képest szeretne a DK szociáldemokrata fordulatot. Kálmán Olga mondatai a tények fényében hatalmas baklövésnek tűnnek, nem lehet büntetlenül félrevezetni a magyarokat. »Ezeket a pontos információkat egész egyszerűen muszáj újra és újra elmondani, nehogy az emberek fejében a Gyurcsány által megkreált, hazug valóság rögzüljön. Bár a magyarok nem hülyék, nem most jöttek le a falvédőről, emlékeznek arra, hogy a mostani DK-vezér milyen ámokfutást hajtott végre, amikor miniszterelnök volt« – gondolta magában Felhévizy, majd leült az asztalához és folytatta a 2024-re vonatkozó bakancslistájának elkészítését.”

