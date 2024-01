„A napokban két kérdéssel is fordultam a lassan kedvenc levelezőpartneremmé előlépő Csák Jánoshoz. Miniszter úr ugyanis továbbra is igazi elefánt a porcelánboltban, az élő bizonyítéka annak, hogy hiba azt gondolni, hogy a Fidesz hatalomgyakorlását mindig csak a kérlelhetetlen profizmus és a tökéletesre csiszolt kommunikáció jellemzi. És miniszter úr, ahogy szinte soha, most sem okozott csalódást. Első körben azt kérdeztem meg, hogy kultúráért felelős kormánytagként mi az álláspontja arról, ha

egy humoristát nem engednek fellépni, pusztán azért, mert a műsorában olyan súlyos normasértéseket enged meg magának, minthogy politikusokat parodizál.

Csák miniszter államtitkárán keresztül jelezte, hogy neki aztán semmi köze az egészhez, a nevezett intézmény nem kormányzati fenntartású, véleménye pedig nincs. Hiszen, mint tudjuk a Fidesz arról híres, hogy se a kultúra ügyeibe, se az önkormányzatok működésébe nem szól bele soha, Csák miniszter úr csak tartja magát ehhez. Kicsit aggódunk, hogy így, hogy fogja legközelebb a Mi Hazánk aktuális provokációit a valóságba átültetni, ha esetleg a hatáskörén kívülálló intézményről lesz szó. El se tudjuk képzelni, mi fog történni, hogy fogja megvédeni a miniszter a gyereket, ha esetleg egy önkormányzati fenntartású intézményben jelenik meg legközelebb egy melegeket ábrázoló fotó.

Amikor pedig arra kértem a minisztériumot, hogy

tisztázzák Csák miniszter úr korábbi félreérthető szavait, és mondják ki egyértelműen, hogy a kormány nem tervezi a családi pótlék megszüntetését,

akkor újra sikerült leverni a lécet. Az egyszerű »nem« válasz helyett sikerült egy több soros, teljesen értelmetlen mondatot küldeni, melyből jogosan következtetett arra minden olvasó, hogy a valódi válasz az »igen«. Most ott tartunk, hogy a minisztérium közleményben értelmezi saját korábbi válaszát, és próbál egyértelmű választ adni.

De, hogy ne mindig csak a kritika hangján szólaljunk meg: a heti feladatokat úgy lehetett volna teljesíteni, ha a minisztérium világosan kimondja, hogy nem tartja elfogadhatónak, ha bármilyen intézményben valaki politikai okokból nem léphet fel, a családi pótlékot pedig nem megszüntetni, hanem emelni tervezi.”

Nyitókép: KIM/Cser Dániel