Brenner Koloman mielőbb kivizsgáltatná a korrupciógyanús Lánchíd-beruházást

Brenner azt mondta, mivel jelenleg zajlik a nyomozás,

nem lehet titkolnivalója egy felelősségteljes politikai tábornak, az együttműködés mindannyiuk érdeke,

hiszen különösen fontos lenne kideríteni, a budapesti polgárok pénzéből 1,4 milliárd forint valóban egy számlagyárhoz jutott-e a hídfelújítás kapcsán. A politikus hozzátette, a bizottság ugyancsak vizsgálná Karácsony Gergely adománygyűjtő ládikáinak ügyét, valamint a rejtélyes visszalépését is Márki-Zay Péter javára 2021-es baloldali előválasztáson. Ráadásul Karácsony Gergely jogi főtanácsadójánál, Tordai Csabánál is nemrégiben tartottak házkutatást, továbbá a főpolgármester mozgalmának jogi képviselőjénél, Perjés Gábornál is.

Arra kérdésre, nem tart-e attól, hogy Karácsony esetleg hátráltatni igyekezne a testület munkáját, Brenner Koloman azt válaszolta,

a főpolgármester minden bizonnyal nem lesz tagja a bizottságnak, amely reményei szerint mindenféle befolyástól mentesen lesz képes működni,

s bízik a sajtó és a politika ellenőrző funkciójában.

A lap emlékeztet, hogy az atv.hu hétfőn számolt be a számlagyáras Vig Mór cége és a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. közti bűncselekménygyanús pénzmozgásokról, két év alatt – 2020 novembere és 2022 júliusa között – az A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott ügyvéd cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ezt követően ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.