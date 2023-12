Vitézy Dávid a főpolgármester-jelöltségről: Ez egy nagy döntés, nem szeretné elhamarkodni (VIDEÓ)

Szerda este az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt Vitézy Dávid, volt közlekedési államtitkár, akit többek között Lázár János hétfői bejelentéséről kérdeztek. Mint ismert, az építési és közlekedési miniszter a hét elején teljes körű tájékoztatást adott a Rákosrendezőre tervezett gigaberuházással kapcsolatban.

Vitézy a beruházás kapcsán elmondta, hogy véleménye szerint Rákosrendezőt, mint a főváros legnagyobb összefüggő területét,

a budapestiek számára sokkal kedvezőbb dolgokra is lehetne használni,

mint amire Lázárék készülnek. Példaként említette egy új zöldpark megteremtését vagy egy 21. századi színvonalas városnegyedet.

A volt kölekedési államtitkár egy Facebook-bejegyzésben is foglalkozott a „mini-Dubajként” is emlegetett projekttel. Ott is leszögezte, hogy bár szükség van a Lázár János által felsorolt fejlesztésekre, de azok jó része „hibás”.

A műsorban elmondta, hogy ha egy arab befektető Budapesten szeretne fejleszteni, az a városnak is fejlődést jelentsen, hiszen a fővárosnak nem az a legfontosabb, hogy turistákat vonzzon be.

Még nem fejezték be Ungár Péterrel a beszélgetést

Vitézyt végül arról is kérdezték, hogy főpolgármester lesz-e. Itt felidézte, hogy Ungár Péter korábban már valóban megkereste ezzel kapcsolatban,

amire nem mondott nemet, de igent sem.

Mint kiderült a beszélgetésük még nem fejeződött be.

Az egykori államtitkár hangsúlyozta, hogy „nagyon szereti ezt a várost, régóta foglalkozik azzal, hogy fejlődjön, de ez egy komoly döntés, amit nem szeretne elhamarkodni”.

A teljes beszélgetést alább tekinthetik meg:

