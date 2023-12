Nagy Márton: Hosszú távon az uniós források nélkül kell fenntartani a növekedési pályát

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Nagy Márton hivatalosan is a gazdaságpolitika fő irányítójává vált a kormányban. A Gazdasági Kabinet vezetőjeként a szakember feladata a kormány tematikus döntéseinek hatékonyabb előkészítése. Az Economxnak adott interjújában arról is nyilatkozott, milyen fontos pontokon kívánnak áttörést elérni 2024-ben.

„A koordináló szerepkörnek a gazdasági miniszter kezében kell lennie, nem kerültem magasabb pozícióba, ez nem hatalmi, hanem szakmai, és szervezési kérdés. A veszélyek korában – ahogy a miniszterelnök is tökéletesen megfogalmazta – rengeteg kihívással küzdenek a gazdaságok. A hatalmi kérdések helyett a feladatra kell koncentrálni, hogy a gazdasági struktúra a legrugalmasabban alkalmazkodjon a kihívásokhoz. A megtisztelő feladatom pusztán annyi, hogy megkönnyítsem a miniszterelnöki döntéshozatalt – fogalmazott Nagy Márton.