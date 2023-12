Nagy Feró Pressmanről: A szovjet most Nyugatról fenyegeti Magyarországot (VIDEÓ)

A szovjet és az amerikai csizma közé vagyunk beszorítva újkori történelmünkben, de most a „szovjet” Nyugatról fenyeget minket – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Nagy Feró, aki hétvégén a Beatrice 45 jubileumi nagykoncertre készül, az interjúban természetesen politikai témák is előkerültek.

Nagy Feró az Egyesült Államokról is elmondta a véleményét, szerinte „Amerika olyan nagyhatalom, amely mindig úgy tesz, mintha a barátunk volna, de közben parancsolgat nekünk.”

Azt is elmondta, hogy

David Pressman, Amerika budapesti nagykövete nyíltan provokálja hazánkat.

„Nem vagyok homofób, de mi közöm a magánéletéhez?” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy őt zavarja, amikor a nagykövet bejelenti, hogy meleg, a párja egy férfi.

Azt is hozzátette, hogy a világ nagy hazugsága, hogy a demokrácia nyugati formáját az egyetlen lehetséges igazságként adják elő. „Számomra az nem demokrácia, ha »beverik a pofámat«, mert olyat mondok, ami nem a kedvükre való” – tette hozzá.

Arról beszélt is, most azért vagyunk rendszerellenesek, mert az Európai Unió ellen vagyunk. A rockzene mindig is politizált.

Aki játssza a függetlent, az általában baloldali.”

A mai magyar politikai rendszerről is elmondta a véleményét a rockzenész, aki szerint a rendszerváltozás után valójában a 2010-es éveket kellett kivárni, hogy „tényleg mindent ki lehessen mondani”. Nagy Feró úgy látja, az igazi rendszerváltás most zajlik, a kulturális életben is nagyon jól látható ez.

