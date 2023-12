Most a munkának van itt az ideje – Gianni Annoni a Mandinernek

Idén eddig csaknem ezer vendéglátóhely húzta le a rolót a KSH adatai szerint, ez naponta öt üzlet bezárását jelenti. Tényleg ekkora a baj?

Ezek az adatok ijesztők, és létező jelenségről van szó. Ne felejtsük el azonban, hogy sorra nyitnak új helyek is. Azzal, hogy a vendéglátásban is kötelező lett az adatszolgáltatás a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak, szigorúbban ellenőrzik, hogy miből mennyit adunk el – szerintem ezt nem szabad tragikusan felfogni. Aki eddig is felelősen járt el, annak könnyebb volt a csatlakozás. Sajnálom azokat, akik bezárni kényszerültek, de úgy gondolom, hogy a szabályozás csak jót tesz a szakmának, biztonságosabb munkahelyeket teremtünk ezáltal. A koronavírus-járvány és az azóta kialakult környezet felértékelte a biztonság fogalmát, egy munkahely esetében is fontos, hogy nyugalmat biztosítson. Most tehát tisztulás megy végbe a szakmában. Senki nem szent, mindenki hibázik, mi is, de rendet kell tenni, ezt követően pedig szépen újranyitnak majd a helyek. Ezenkívül fontos lenne foglalkozni a licenc kérdésével is ahhoz, hogy a vendéglátóhely működőképes legyen.