Itt van a kormánypártok magyarázata: 4 érv amellett, hogy miért kell szerintük nemet mondani Ukrajna EU-csatlakozására

Szomorú tény, hogy Ukrajna háborúban áll, ezért sem a határai, sem a lakosság száma nem meghatározható. Így nem lehet megmondani, hogy kit akarunk felvenni. – hangsúlyozta első érvként Hollik István szombaton feltöltött Facebook-videójában. Hozzátette: Ukrajnában lábbal tapossák a kisebbségi jogokat, amit a magyarok pontosan tudnak.

Második érvként azt vetette fel a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, hogy az elmúlt két évben Ukrajna több pénzt kapott Brüsszelből, mint Horvátország, Szlovénia és Magyarország összesen az elmúlt hét évben. De ez a pénz semmit nem változtatott meg, továbbra sincs béke, a harctéren pedig tovább folyik az öldöklés.

Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, szinte biztos, hogy minden ország nettó befizetővé válik. Ez azzal járna, hogy senki nem kapna uniós támogatást, csak Ukrajna

– emelte ki Hollik István harmadik érvként. Hozzátette: Kijev legalább száznyolcvanhat milliárd euróra számíthatna csatlakozása után. Brüsszel pedig arról nem akar beszélni, hogy ezt a pénzt a tagállamoknak kéne összeraknia. A politikus emlékeztetett, Magyarország 1994-ben nyújtotta be a csatlakozási kérelmét és az országnak tíz évig tartott, hogy az Európai Unió tagjává válhasson.

Soha nem volt kivételezés, soha nem volt gyorsítópálya

– hangsúlyozta utolsó érveként.

A Fidesz–KDNP álláspontja világos, ezért nyújtottak be egy erről szóló határozati javaslatot, hogy jövőhéten az Országgyűlés is tárgyaljon erről a kérdésről – mondta. Európában egyedüliként a magyar emberek is elmondhatják erről a véleményüket, a nemzeti konzultáción keresztül – emelte ki.

Fel kell hívni Brüsszel figyelmét arra, hogy Ukrajna EU-csatlakozásának erőltetése helyett inkább koncentráljon a fegyverszünet és a béketárgyalások előmozdítására!

– mondta a politikus.

Nyitókép: Facebook