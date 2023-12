„Donáth Anna sikeresen elintézte magának, hogy olyan, valódi párt nélküli politikus váljon belőle, mint Karácsony Gergelyből. Kiderült ugyanis, hogy a Momentum önkormányzati politikusai pontosan tudják, hogy egyedül semmire sincs esélyük, legfeljebb egy listás helyre a nagyobb városokban. Valójában annyira sem, mert arra sincs erejük, hogy egy nagyvárosban minden körzetben elinduljanak.

Keserű szembesülés ez a valósággal.

A csúnya emlékezetű Demszky Gábor járt így, amikor a maga szerény képességeivel SZDSZ-elnökként megpróbált betüremkedni harmadik pólusnak az MSZP és a Fidesz közé. Ja, a Karácsony is így járt, hiszen tulajdonképpen ő meg az MSZP-vel akart befurakodni a DK és a Fidesz közé, az ismert sikerrel. Az összes ismert ellenzéki politikus közös tulajdonsága az, hogy semmiféle képessége nincs arra, hogy bármit is mondjon a választópolgároknak arról, hogy mi is lenne akkor, ha kormányozni fog. De ez, hála a globális progressziónak, a bal- és liberális pártoknál nem is kérdés manapság. A sajtó csinálja őket és a sajtó is csinálja ki őket, amikor a választók is rádöbbennek, hogy mennyire hülyék. A magyar helyzet sajátsága az, hogy a magyar választók, az ellenzékiek is tudják, hogy a politikusaik hülye semmirekellők, a pártjaik pedig virtuálisak.

Donáth Anna most megpróbált úgy tenni, mintha nem lenne az.

Lehet, hogy szakértőket megkérdezett arról, miként próbálja meg felépíteni magát, de a pártját láthatólag nem kérdezte meg. Pedig nincsenek olyan sokan, hogy azt egy délután alatt ne tudta volna letelefonálni”

Nyitókép: Facebook