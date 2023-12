Gyurcsány kikosarazta Vonát

Bő egy héttel ezelőtt egy videóban hívta nyilvános vitára Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökét, a Második Reformkor Pártot (2RK) vezető Vona Gábor. Mint akkor fogalmazott,

nagyon régóta kerülgetjük egymást, közel húsz éve. Én azt hiszem, tényleg itt az idő, üljünk le és vitázzunk!”

Ők azok a pártelnökök, vélekedett Vona, akik a legkevesebb dologban értenek egyet ma Magyarországon. „De éppen ezért fontos, hogy mi is megmutassuk, hogy még ilyen pozíciókból is lehet értelmes és konstruktív vitát folytatni, úgyhogy tegyük meg ezt!” – tette hozzá.

Gyurcsányék először csak egy közleményben reagáltak az 2RK elnökének felverésére, amelyben visszautasították az ajánlatot. A DK szerint ugyanis „az ország legfontosabb kérdése ma az, hogy ennek a kormánynak az irányításával tovább folyik-e az ország tönkretétele, vagy szociáldemokrata politikával Dobrev Klára kormánya új utat nyit az emberek, a családok és hazánk felemelkedésére.” Ezért csak erről érdemes vitatkozni.

Gyurcsányt most az ATV-ben is megkérdezték erről, a DK elnöke pedig mindehhez annyit tett hozzá, ha Vona Gábor pártját a magyar közéletben az ellenzék világához sorolják inkább, ők elkerülik a nyilvános vitát velük, ahogy a Momentummal is. Ha viszont azért dolgozik Vona Gábor, hogy ez a hatalom meghosszabbíthassa mandátumát,

akkor nem vele, hanem a kormányfővel kellene vitatkoznia.

„Vona Gábor és pártjának helyzete, helyi értéke, befolyása nem indokol egy ilyen vitát, nem erre kell energiát fordítanunk” – szúrt oda még egyet a Második Reformkor első emberének Gyurcsány Ferenc.

Nyitókép forrása: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala