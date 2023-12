Legutóbbi szennyes-mosása az Újbuda Nagykávéház műsorában történt, érdemes ide idézni, hogy miket is mondott és mindenki maga döntse el, hogy Nagy Ervin részéről a KIDUMÁLÁS katedrai szintű műsorát látjuk-e, avagy veresége elfogadásának férfiassága süt a szavaiból:

»Mert jó nézni, hogy na, akkor téged megvertek. Valójában úgy mondják ezt azok a fiúk és lányok, akik kilóra megvannak véve és soha életükben egy lányt nem mertek megvédeni egy diszkóban. Nehogy már nekem ilyen izé, kislányok sikítsanak a Megafonon keresztül, hogy »jaj, jól megkaptad«. Hát én evvel számoltam, szerintem ebben mérik a bátorságot, hogy te azzal is számolsz, hogy mi van, ha nem sikerül. Hát akkor ez van, ezt is bírni kell, a következményeket is bírni kell. Erre általában nincsenek szocializálva azok a fiúk, akik ilyenkor most így ugrálnak, de majd megnézem őket, mikor mernének bármelyikük, Dánielke, meg bárki beállni egy szorítóba bárki ellen. Nem mernének, ezek biztonságos politikai zsámolyok mögül köpködnek. Lényegtelenek.«

Ervin! Azt gondolom, hogy pocsék rosszul játszod a vesztes szerepét. Az erő nem abban rejlik, már ne is haragudj, hogy a 100 kilódhoz képest fele akkora súlyú politikai ellenfeleidre kígyót-békát kiabálsz. Ha Dánielke, ahogy Bohár Danit nevezed, mit ad Isten egy K-1-es múltú 130 kilós óriás lenne, akkor nem Dánielkéznél, mert adott esetben a szorítón kívül is kezedbe adná a fogsorodat. De, hogy a veled nem egy súlycsoportú Rákay Philipen, Bohár Danin és a jobboldali elkötelezettségű lányokon, asszonyokon köszörüld a nyelvedet, ha valami, na akkor ez tényleg a nagybetűs VESZTESEK stílusa és ez az, amit nem lehet kidumálni, ha óránként adsz riportot, akkor sem.

Próbáld meg azt ésszel felérni, hogy konzervatív társaim, velem együtt a véleményünket mondjuk rólad, rólatok és nem azért köpködünk, ha már ezt a szót találtad a legmegfelelőbbnek, mert ki sem látszunk a hatalom hátsójából.”

